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Эксперты связали рост продаж спортивных товаров с выплатами на детей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет потратили социальные выплаты, начисленные государством в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса COVID-19, на спортивные товары, детскую мебель, игрушки, музыкальные инструменты, аксессуары для компьютеров и гаджетов, а также велосипеды и аксессуары для них. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного холдингом «Ромир».

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эксперты изучили потребление российских семей, получивших государственные субсидии на детей до 16 лет, и проанализировали изменения в потреблении, произошедшие в этот период.

Согласно данным анализа скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, наибольшую сумму россияне потратили на приобретение спортивных товаров. По сравнению с прошлым годом сумма затрат на спортинвентарь выросла в девять раз.

Вторую и третью позицию заняли музыкальные инструменты, а также детская мебель, аксессуары и игрушки для детей, продажи которых выросли в 5,5 и 4,5 раза соответственно.

Как отмечают исследователи, в четыре раза выросли продажи аксессуаров, предназначенных для компьютеров и гаджетов. Расходы на велосипеды и сопутствующие аксессуары выросли в 3,5 раза против аналогичного периода прошлого года.

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Общество
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В мае президент России Владимир Путин анонсировал меры поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19. Разовая выплата в размере 10 тыс. руб. предусматривалась на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно. А на каждого ребенка в возрасте до трех лет с апреля по июнь ежемесячно начислялись выплаты в размере 5 тыс. руб.

23 июня президент России Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. руб. Впоследствии он подписал соответствующий указ.

По состоянию на 6 июля единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. получили родители 26 млн детей в возрасте до 16 лет, сообщили в Минтруде России.

Теги: «Ромир», дети, соцвыплаты, товары
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