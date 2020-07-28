Эксперты связали рост продаж спортивных товаров с выплатами на детей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет потратили социальные выплаты, начисленные государством в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса COVID-19, на спортивные товары, детскую мебель, игрушки, музыкальные инструменты, аксессуары для компьютеров и гаджетов, а также велосипеды и аксессуары для них. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного холдингом «Ромир».

Эксперты изучили потребление российских семей, получивших государственные субсидии на детей до 16 лет, и проанализировали изменения в потреблении, произошедшие в этот период.

Согласно данным анализа скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, наибольшую сумму россияне потратили на приобретение спортивных товаров. По сравнению с прошлым годом сумма затрат на спортинвентарь выросла в девять раз.

Вторую и третью позицию заняли музыкальные инструменты, а также детская мебель, аксессуары и игрушки для детей, продажи которых выросли в 5,5 и 4,5 раза соответственно.