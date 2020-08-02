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Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне», — сказано в сообщении.

Он отметил, что представители «крылатой пехоты» показывали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку во время проведения специальных военных операций и в миротворческих миссиях. Путин также поздравил и ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в ВДВ.

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

День ВДВ отмечается в России 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем на учениях десантировалось 12 человек на парашютах. В 2006 году президент Владимир Путин подписал указ, по которому День ВДВ стал профессиональным праздником.

В январе 2020 года Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска с 2021 года будут вооружать новыми системами связи и управления. По данным ведомства, в ВДВ зимой этого года завершалась разработка перспективной техники связи и управления нового поколения.

 

Теги: ВДВ, Владимир Путин, ветераны
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