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Verizon $62
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прогноз Citigroup к 31.07.20
BAT $40
(+6,38%)
прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1
(+4,5%)
прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82
(-0,36%)
прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55
(-11,48%)
прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62
(+11,75%)
прогноз Citigroup к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64
(+0,81)
Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71
(+1,24)
Quote, 13:00
Компания Аветисяна предъявила претензии Baring Vostok на 12,5 млрд руб.
Финансы, 18:48
США не увидели риска гонки вооружений из-за отношений Путина и Трампа
Политика, 18:48
В Дагестане суд приговорил собиравшего средства для ИГ мужчину к 17 годам
Общество, 18:41
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Вокзал во Франкфурте перекрыли из-за беглых преступников
Общество, 18:36
Семак анонсировал переход в «Зенит» еще одного игрока уровня Малкома
Спорт, 18:35
Нового директора МВФ выберут из двух кандидатов
Политика, 18:35
Square заработала $125 млн на продаже Bitcoin во втором квартале
Крипто, 18:35
Власти Москвы заявили о согласовании акций 10 и 11 августа
Политика, 18:34
Российский ФНБ за месяц вырос в два раза до $124 млрд
Экономика, 18:25
«Зенит» назвал сумму трансфера футболиста «Барселоны»
Спорт, 18:24
Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефти
Бизнес, 18:22
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Общество, 18:22
На мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар
Общество, 18:11
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста
Общество, 18:06
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Общество
,
02 авг, 17:47
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Празднование дня ВДВ в Москве. Фоторепортаж
2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Несмотря на холодную погоду, без купания в фонтанах не обошлось. Как проходит праздник — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Теги:
мультимедиа
, день ВДВ
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