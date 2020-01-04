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В Минобороны назвали сроки перевооружения ВДВ

Российские Воздушно-десантные войска начнут вооружать новыми системами связи и управления с 2021 года. Об этом 4 января сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По информации военного ведомства, сейчас в ВДВ завершается разработка перспективной техники связи и управления нового поколения. речь идет о комплексе на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищенном колесном базовом шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М.

Оснащение войск этой техникой позволит вдвое ускорить сроки предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения. Также новые комплексы связи и управления повысят живучесть, помехоустойчивость и надежность систем.

В июне 2019 года разработчики из предприятия ЦНИИточмаш госкорпорации «Ростех» показали новое артиллерийское орудие «Лотос», предназначенное для ВДВ.

Самоходка оснащена автоматизированной башней и орудием калибра 120 мм. Масса «Лотоса» составляет 18 т, изделие можно десантировать с транспортных самолетов Ил-76.

Теги: армия, ВДВ, связь
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