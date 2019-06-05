Появилось видео первого выстрела самоходного орудия для ВДВ «Лотос»

Опытный образец новейшего самоходного артиллерийского орудия «Лотос» выполнил первый выстрел. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытания новейшего орудия, которые прошли на предприятии ЦНИИточмаш госкорпорации «Ростех» в подмосковном Климовске.

Орудие разрабатывается специально для повышения огневых и маневренных возможностей подразделений Военно-десантных войск России (ВДВ).

«Лотос» оснащен автоматизированной башней со 120-миллиметровым орудием. Масса изделия — 18 т, его можно десантировать с военно-транспортных самолетов Ил-76.

В пресс-службе «Ростеха» также заявляли, что «Лотос» впервые в практике российского машиностроения был сконструирован по принципу золотого сечения. Отмечалось, что при его разработке специалисты реализовали целый комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины.