Пострадавший во время эфира в День ВДВ журналист НТВ покончил с собой

В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев​. Об этом РБК сообщила представитель пресс-службы телеканала Мария Безбородова.

«Все на НТВ глубоко потрясены случившемся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты», — сказала она. При этом Безбородова отказалась раскрывать подробности случившегося.

Развозжаеву было 25 лет. Ранее он работал на ГТРК Саратов, в конце 2016 года устроился на телеканал НТВ.

В 2017 году во время прямого эфира в День ВДВ Развозжаева ударил по лицу Александр Орлов. Нападавшего задержали и возбудили в отношении него дело по ст. 116 УК (побои). Позднее суд приговорил Орлова к шести месяцам исправительных работ, а также постановил изымать из его дохода 10%. В ходе заседания Орлов попросил прощения у Развозжаева, а также направил ему извинения в письменном виде. На НТВ заявили, что удовлетворены приговором.