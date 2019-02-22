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В составе ВДВ появится новая дивизия
До 2025 года в составе десантных войск должна появиться пятая дивизия и бригада нового типа
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

ВДВ изменит свою организационно-штатную структуру, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий десантных войск Андрей Сердюков.

Сейчас в составе ВДВ действуют четыре дивизии, пять бригад и части обеспечения. До 2025 года структура изменится. «Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения», — рассказал Сердюков.

Также командующий ВДВ рассказал о планах создать в войсках бригаду «нового типа». «Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой «нового типа», которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.

В 2019 году доля новой техники в ВДВ должна достичь 67,9%. В десантные войска поступит до 300 единиц современной техники, в том числе 90 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

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Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией

В ноябре 2018 года заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников рассказал, что десантные войска будут усилены авиацией, противовоздушными и противоракетными подразделениями.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ВДВ, Армия
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