Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах

Владимир Путин и Денис Проценко (справа) (Фото: kremlin.ru)

Президента России Владимира Путина медперсонал инфекционного центра в Коммунарке не узнал во время его визита в учреждение. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко в интервью «Российской газете».

Путин посетил инфекционную больницу в марте. По словам Проценко, врачи и медсестры, видевшие президента, узнали о его визите в медучреждение только из новостей по телевизору.

Главврач отметил, что появления Путина в больнице было сюрпризом. Изначально Проценко планировал встретить министра здравоохранения Михаила Мурашко и мэра Москвы Сергея Собянина, но вместе с ними приехал и президент.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», — пояснил врач.