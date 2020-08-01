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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах

Владимир Путин и Денис Проценко (справа)
Владимир Путин и Денис Проценко (справа) (Фото: kremlin.ru)

Президента России Владимира Путина медперсонал инфекционного центра в Коммунарке не узнал во время его визита в учреждение. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко в интервью «Российской газете».

Путин посетил инфекционную больницу в марте. По словам Проценко, врачи и медсестры, видевшие президента, узнали о его визите в медучреждение только из новостей по телевизору.

Главврач отметил, что появления Путина в больнице было сюрпризом. Изначально Проценко планировал встретить министра здравоохранения Михаила Мурашко и мэра Москвы Сергея Собянина, но вместе с ними приехал и президент.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», — пояснил врач.

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Денис Проценко

Ранее, 24 марта, Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся заболевшие COVID-19. В медицинском учреждении президент переоделся в специальный защитный костюм желтого цвета.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РБК, что Путин хорошо себя чувствует после визита в больницу, где лечат заразившихся коронавирусом.

31 марта у Проценко обнаружили COVID-19. Он продолжил работать и изолировался в своем кабинете в больнице. В этот же день Песков заявил, что Владимир Путин не заболел коронавирусом. 15 апреля Процеко объявил о своем выздоровлении.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, Денис Проценко
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