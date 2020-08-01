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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке описал кашель при заболевании COVID-19

Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как определить кашель, который появляется при заболевании COVID-19. Об этом врач сообщил в интервью «Российской газете».

«У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные», — отметил Проценко. Он добавил, что при коронавирусе у пациента есть чувство непроходящего першения.

Проценко отметил, что «ковидный кашель» он ни с чем не перепутает, потому что уже научился его определять.

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В мае главврач больницы заявил, что у заболевших коронавирусной инфекцией обнаружили кожные высыпания. «В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал Проценко. Такие симптомы врачи в Коммунарке отмечали у большинства пациентов.

31 марта стало известно, что у Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию. Он изолировался в своем кабинете в больнице.

По словам директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергея Петрикова, болезнь у Проценко проходила не в тяжелой форме. 15 апреля главврач сообщил о своем выздоровлении.

Теги: коронавирус, Денис Проценко, Коммунарка
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