Главврач больницы в Коммунарке описал кашель при заболевании COVID-19

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как определить кашель, который появляется при заболевании COVID-19. Об этом врач сообщил в интервью «Российской газете».

«У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные», — отметил Проценко. Он добавил, что при коронавирусе у пациента есть чувство непроходящего першения.

Проценко отметил, что «ковидный кашель» он ни с чем не перепутает, потому что уже научился его определять.

В мае главврач больницы заявил, что у заболевших коронавирусной инфекцией обнаружили кожные высыпания. «В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал Проценко. Такие симптомы врачи в Коммунарке отмечали у большинства пациентов.