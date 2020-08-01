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Пандемия коронавируса ,  
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ТАСС узнал об обсуждении полного открытия границ России с 11 августа

В России обсуждается возможность полностью возобновить международное авиасообщение с другими странами с 11 августа, однако окончательного решения еще нет. Об этом со ссылкой на два источника в авиаотрасли сообщил ТАСС.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сказал собеседник агентства.

По словам второго источника, эта идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Стали известны рассматриваемые Россией для возобновления полетов страны
Общество
Фото: Eranga Jayawardena / AP

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта ограничила международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

О частичном возобновлении авиасообщения с 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин объявил 24 июля. Первые три страны, куда можно будет полететь, — это Турция, Великобритания и Танзания, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

На следующем этапе отмены ограничений Россия рассматривает возобновление авиасообщения с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщил РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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