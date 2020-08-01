ТАСС узнал об обсуждении полного открытия границ России с 11 августа

В России обсуждается возможность полностью возобновить международное авиасообщение с другими странами с 11 августа, однако окончательного решения еще нет. Об этом со ссылкой на два источника в авиаотрасли сообщил ТАСС.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сказал собеседник агентства.

По словам второго источника, эта идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия в конце марта ограничила международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за рубежом, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.