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Пандемия коронавируса ,  
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Куйвашев предложил Росгвардии следить за масочным режимом в Екатеринбурге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бойцам Росгвардии предложат помочь муниципальной инспекции Екатеринбурга в проведении рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Соответствующее предложение выдвинул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы на своей странице в Instagram.

«На этой неделе пройдет совещание межведомственной группы — обсудят вопрос о том, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии», — написал губернатор.

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Фото: bizman1 / VK

С начала мая в Свердловской области введен обязательный масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона критиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и других чиновников за отсутствие защитных масок на фотографии с мероприятия, посвященному закладке капсулы времени. Куйвашев также поинтересовался, как власти могут требовать соблюдение масочного режима, если сами нарушают его.

По данным правительства Свердловской области, всего за время пандемии в регионе выявлено около 20 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 15 тыс. человек — выздоровели. Оперативный штаб сообщает, что за последние сутки в области зафиксировано 209 новых случаев инфицирования.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Евгений Куйвашев, коронавирус, Свердловская область, пандемия
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