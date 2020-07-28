Куйвашев предложил Росгвардии следить за масочным режимом в Екатеринбурге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бойцам Росгвардии предложат помочь муниципальной инспекции Екатеринбурга в проведении рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Соответствующее предложение выдвинул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы на своей странице в Instagram.

«На этой неделе пройдет совещание межведомственной группы — обсудят вопрос о том, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии», — написал губернатор.

С начала мая в Свердловской области введен обязательный масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона критиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и других чиновников за отсутствие защитных масок на фотографии с мероприятия, посвященному закладке капсулы времени. Куйвашев также поинтересовался, как власти могут требовать соблюдение масочного режима, если сами нарушают его.