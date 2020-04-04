Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте мэра.

Согласно сообщению, контролировать соблюдение правил будут префектуры административных округов и управы районов, Объединение административно-технических инспекций, департамент торговли и услуг, департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция, а также Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Согласно правилам режима повышенной готовности, все предприятия, которые продолжают работу, должны проводить регулярную дезинфекцию, а также строго соблюдать социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

За нарушение требований по организации социальной дистанции для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере 30–50 тыс. руб., для юрлиц — 100–300 тыс. руб. Если же в результате нарушения был нанесен вред здоровью человека, то сумма штрафа может составить от 500 тыс. до 1 млн руб. либо санкцией может стать приостановка деятельности предприятия на 90 дней.