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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии Москвы назвали сумму штрафа за неношение маски

За первое нарушение масочного режима грозит штраф 4 тыс. руб., за повторное — штраф может быть увеличен до 5 тыс.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За появление без защищающей органы дыхания маски после введения соответствующего запрета будет грозить штраф в размере 4–5 тыс. руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр городского правительства, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф», — объявил Данчиков.

Размер штрафа составит 4 тыс. руб. в соответствии со ст. 3.18.1 московского Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о наказаниях за невыполнение требований властей столицы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности. В соответствии с той же статьей за повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства полагается увеличенный штраф — 5 тыс. руб.

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О введении с 12 мая обязательного ношения в общественном транспорте Москвы масок и перчаток заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Сейчас мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте. Если едете в метро без маски, то будет штраф. Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания», — сказал Данчиков. «Штраф за нахождение без масок в общественном транспорте составит 5 тыс. руб., так как там плотность людей больше», — пояснил он.

В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Необходимость введения масочного режима мэр Москвы объяснил снятием запрета на работу для промышленных предприятий и строек, в результате которого увеличится число людей, передвигающихся на общественном транспорте.

Ранее несколько регионов России ввели масочный режим разной степени строгости. Так, например, губернатор Московской области Андрей Воробьев еще 1 мая подписал постановление, в соответствии с которым с 12 мая маски или респираторы обязательно носить во всех местах общего пользования — общественном транспорте, магазинах, аптеках и так далее. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 6 мая заявил, что в регионе в дополнение к уже введенному масочному режиму сделают обязательным ношение в общественных местах, особенно в продуктовых магазинах, еще и перчаток.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, маски, штраф, коронавирус
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В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток
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