В мэрии Москвы назвали сумму штрафа за неношение маски

За первое нарушение масочного режима грозит штраф 4 тыс. руб., за повторное — штраф может быть увеличен до 5 тыс.

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За появление без защищающей органы дыхания маски после введения соответствующего запрета будет грозить штраф в размере 4–5 тыс. руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр городского правительства, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф», — объявил Данчиков.

Размер штрафа составит 4 тыс. руб. в соответствии со ст. 3.18.1 московского Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится о наказаниях за невыполнение требований властей столицы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности. В соответствии с той же статьей за повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства полагается увеличенный штраф — 5 тыс. руб.

О введении с 12 мая обязательного ношения в общественном транспорте Москвы масок и перчаток заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.