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Пандемия коронавируса ,  
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Усманов выделил Узбекистану $10 млн на выплаты медикам

Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Миллиардер Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 млрд сумов (около $10 млн) в рамках помощи по борьбе с COVID-19. Об этом РБК сообщил представитель холдинга USM Усманова.

Деньги пойдут на выплаты сотрудникам скорой помощи, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Как сообщает портал UzNews, для поощрения медиков к выделенным Усмановым средствам добавят такую же сумму, 100 млрд сумов, из государственного бюджета.

Единовременная выплата для врачей составит 5 млн сумов (около $500), для среднего медицинского персонала — 4 млн сумов (около $400), а для водителей — 3 млн сумов (около $300).

Выплаты получат те сотрудники, которые были приняты на работу до 1 июня текущего года.

Структура Усманова промаркирует алкоголь и сигареты в Узбекистане
Бизнес
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

Ранее, в начале апреля, акционеры холдинга USM, основные из которых — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский, — выделили 2 млрд руб. российскому оперштабу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении холдинга уточнялось, что средства направят на закупку средств индивидуальной защиты для медработников и волонтеров, а также на материальную поддержку участвующего в борьбе с вирусом медперсонала.

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Акционеры USM выделили 2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России
Бизнес
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Средства на борьбу с коронавирусом выделили и другие крупные российские компании и известные бизнесмены: группа АФК «Система», крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, а также «Альфа-Групп» и Mail.ru Group.

Бизнесмен Олег Дерипаска предоставил средства на строительство трех медучреждений для борьбы с коронавирусом в Иркутской области, а глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев предложил правительству Москвы использовать несколько своих гостиниц для размещения госпиталей или «других нужд».

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
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Теги: пандемия, Алишер Усманов, Узбекистан
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