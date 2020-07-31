Усманов выделил Узбекистану $10 млн на выплаты медикам

Алишер Усманов (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Миллиардер Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 млрд сумов (около $10 млн) в рамках помощи по борьбе с COVID-19. Об этом РБК сообщил представитель холдинга USM Усманова.

Деньги пойдут на выплаты сотрудникам скорой помощи, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Как сообщает портал UzNews, для поощрения медиков к выделенным Усмановым средствам добавят такую же сумму, 100 млрд сумов, из государственного бюджета.

Единовременная выплата для врачей составит 5 млн сумов (около $500), для среднего медицинского персонала — 4 млн сумов (около $400), а для водителей — 3 млн сумов (около $300).

Выплаты получат те сотрудники, которые были приняты на работу до 1 июня текущего года.