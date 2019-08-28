Структура Усманова промаркирует алкоголь и сигареты в Узбекистане

В Узбекистане создается система маркировки товаров, аналогичная российской. Оператором пилотного проекта по маркировке сигарет и алкоголя будет «дочка» USM и «Ростеха»

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Правительство Узбекистана утвердило поэтапное введение системы маркировки товаров. Соответствующее постановление кабинета министров республики было опубликовано 27 августа 2019 года на местном портале проектов нормативных правовых актов.

Внедрение системы маркировки начнется с пилотного проекта, который стартует в сентябре 2019 года. Под маркировку попадут сигареты, алкоголь и пиво. Оператором пилотного проекта выбрано ООО «CRPT TURON». Его учредитель, как указано в тексте постановления, — оператор системы маркировки в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Его основной владелец — USM Алишера Усманова (владеет 50% ЦРПТ), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Маркировку Узбекистан будет вводить исходя российского опыта, следует из документа. В мае 2019 года правительство Узбекистана направило в Россию делегацию для его изучения и 13 июня утвердило план мероприятий по созданию системы маркировки. С сентября 2019 года начнется эксперимент по маркировке сигарет, а с октября он распространится на алкоголь и солодовое пиво в пластиковой и стеклянной таре, а также кегах. В пилоте по маркировке алкоголя на первом этапе участвует пять крупных предприятий, каких именно — не уточняется.

Постановление о поэтапном введении системы прослеживаемости товаров для борьбы с нелегальным ввозом, производством и продажей и повышения собираемости налогов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в конце ноября 2018 года. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, вошло 47 позиций, в числе которых бутилированная вода, соки, алкогольные и табачные изделия, спирт, топливо, удобрения и лекарства.