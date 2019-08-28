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Baidu $181 (+72,69%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Структура Усманова промаркирует алкоголь и сигареты в Узбекистане
В Узбекистане создается система маркировки товаров, аналогичная российской. Оператором пилотного проекта по маркировке сигарет и алкоголя будет «дочка» USM и «Ростеха»
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

Правительство Узбекистана утвердило поэтапное введение системы маркировки товаров. Соответствующее постановление кабинета министров республики было опубликовано 27 августа 2019 года на местном портале проектов нормативных правовых актов.

Внедрение системы маркировки начнется с пилотного проекта, который стартует в сентябре 2019 года. Под маркировку попадут сигареты, алкоголь и пиво. Оператором пилотного проекта выбрано ООО «CRPT TURON». Его учредитель, как указано в тексте постановления, — оператор системы маркировки в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Его основной владелец — USM Алишера Усманова (владеет 50% ЦРПТ), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

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Маркировку Узбекистан будет вводить исходя российского опыта, следует из документа. В мае 2019 года правительство Узбекистана направило в Россию делегацию для его изучения и 13 июня утвердило план мероприятий по созданию системы маркировки. С сентября 2019 года начнется эксперимент по маркировке сигарет, а с октября он распространится на алкоголь и солодовое пиво в пластиковой и стеклянной таре, а также кегах. В пилоте по маркировке алкоголя на первом этапе участвует пять крупных предприятий, каких именно — не уточняется.

Постановление о поэтапном введении системы прослеживаемости товаров для борьбы с нелегальным ввозом, производством и продажей и повышения собираемости налогов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в конце ноября 2018 года. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, вошло 47 позиций, в числе которых бутилированная вода, соки, алкогольные и табачные изделия, спирт, топливо, удобрения и лекарства.

О рисках употребления поддельной продукции и плюсах введения маркировки для потребителей и государства рассказывал информационно-аналитический мультимедийный центр при Генпрокуратуре Узбекистана. Согласно приведенным данным, поддельные сигареты содержат в шесть раз больше свинца, на 160% больше смол и на 133% — окиси углерода. Из-за продажи таких сигарет бюджет ежегодно теряет около $40 млрд.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: маркировка, алкоголь, сигареты, Узбекистан, Алишер Усманов
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