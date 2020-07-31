«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» вновь продлил приостановку полетов в города России. По данным компании, рейсы возобновятся не ранее 14 августа. Об этом говорится на сайте «Белавиа».

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов <...> во все пункты России по 14 августа (Краснодар, Сочи — по 15 августа)», — говорится в сообщении. Помимо этого авиакомпания заявила о продлении приостановки полетов в ряд городов Европы и Азии.

Ранее «Белавиа» уже продлевала приостановку регулярных рейсов в Россию по 7 августа.

27 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Белоруссии сообщал, что они готовы к возобновлению авиасообщения с Россией и ждут соответствующего решения российской стороны.