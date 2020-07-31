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«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» вновь продлил приостановку полетов в города России. По данным компании, рейсы возобновятся не ранее 14 августа. Об этом говорится на сайте «Белавиа».

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов <...> во все пункты России по 14 августа (Краснодар, Сочи — по 15 августа)», — говорится в сообщении. Помимо этого авиакомпания заявила о продлении приостановки полетов в ряд городов Европы и Азии.

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Ранее «Белавиа» уже продлевала приостановку регулярных рейсов в Россию по 7 августа.

27 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Белоруссии сообщал, что они готовы к возобновлению авиасообщения с Россией и ждут соответствующего решения российской стороны.

В связи с пандемией коронавируса международное авиасообщение России было ограничено с конца марта. Тогда белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российским властям до решения закрыть границу с Белоруссией стоило сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах.

24 июля председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о частичном возобновлении международного сообщения с 1 августа с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будет восстановлено авиационное сообщение с Анкарой и Стамбулом, а начиная с 10 августа — с курортными городами Анталья, Бодрум, Даламан.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Теги: приостановка полетов, «Белавиа», Белоруссия, Россия
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