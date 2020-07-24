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Белоруссия заявила об отсутствии решения Москвы о возобновлении полетов

Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Россия пока не дала согласие на предложение возобновить регулярное авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства транспорта и коммуникаций, передает «РИА Новости».

В ведомстве заявили, что департамент по авиации ранее направил в Росавиацию письмо с соответствующим предложением. «Вопрос находится на стадии проработки сейчас, ответа на письмо не получено», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

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Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявлял, что граница между Россией и Белоруссией может быть открыта уже в конце июля — начале августа. Россия закрыла свои границы в марте из-за пандемии коронавируса.


Посол отметил, что Россия ввела некоторые послабления по пересечению границы. Так, было разрешено перемещаться через российско-белорусскую границу тем, кто работает вахтовым методом. Этой возможностью воспользовались специалисты компании «Белоруснефть».

 

Теги: Белоруссия, Росавиация, коронавирус
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