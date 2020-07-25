Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полетов

Все прилетающие в Россию из зарубежных стран должны будут следовать требованиям, направленным на борьбу с распространением СОVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Речь идет о требованиях Роспотребназдора, согласно которым при регистрации на рейс все прибывающие на родину российские граждане должны будут заполнить специальную форму на портале Госуслуг. Затем в течение трех дней будет необходимо загрузить в эту форму результаты теста на коронавирус.

Все иностранные граждане, которые прилетят в Россию регулярными рейсам, должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Тестирование можно будет также пройти в России в течение трех календарных после прилета.

При этом авиакомпания-перевозчик имеет право не допустить на борт самолета иностранного гражданина, у которого нет документа, подтверждающего отрицательный результат на COVID-19, отметили в Росавиации.