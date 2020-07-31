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Дело Ивана Сафронова ,  
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Два теста Сафронова на COVID-19 показали отрицательный результат

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Оба теста на коронавирус советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова оказались отрицательными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен рассказала, что накануне она разговаривала с начальником СИЗО «Лефортово», где находится Сафронов, и, по его словам, журналисту провели два исследования на COVID-19.

«Оба дали отрицательный результат», — отметила Москалькова. Она добавила, что сейчас он чувствует себя нормально и его перевели или должны перевести из одиночной камеры в обычную.

О подозрении на коронавирусную инфекцию у журналиста сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 27 июля. Он рассказал, что в СИЗО приняли решение изолировать Сафронова в отдельную комнату.

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Иван Сафронов

Ранее стало известно, что первый тест Сафронова на COVID-19 показал отрицательный результат.

Иван Сафронов был задержан 7 июля, его обвиняют в госизмене. По версии ФСБ, он передавал одной из спецслужб стран НАТО информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которая составляла гостайну. По решению суда он был арестован до 6 сентября.

Сам Сафронов своей вины не признает и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью. В «Роскосмосе» сообщили, что задержание мужчины не связано с работой в госкорпорации.

Теги: тест, коронавирус, Иван Сафронов
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