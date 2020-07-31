Два теста Сафронова на COVID-19 показали отрицательный результат

Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Оба теста на коронавирус советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова оказались отрицательными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен рассказала, что накануне она разговаривала с начальником СИЗО «Лефортово», где находится Сафронов, и, по его словам, журналисту провели два исследования на COVID-19.

«Оба дали отрицательный результат», — отметила Москалькова. Она добавила, что сейчас он чувствует себя нормально и его перевели или должны перевести из одиночной камеры в обычную.

О подозрении на коронавирусную инфекцию у журналиста сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников 27 июля. Он рассказал, что в СИЗО приняли решение изолировать Сафронова в отдельную комнату.