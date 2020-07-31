В Дании заявили о «беззащитности» Гренландии перед ракетами «Кинжал»

Авиабаза США Туле, расположенная на севере Гренландии, и в целом весь остров «абсолютно беззащитны» перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», размещенными в Арктике. Об этом заявляет корреспондент датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

«Мы не знаем точно дальность полета новой российской ракеты «Кинжал», но с ее скоростью, точностью и дальностью действия не менее 1000 км она меняет баланс сил в Арктике», — пишет журналист.

По его словам, сейчас Североатлантическому альянсу нечего противопоставить новому оружию России, которое будет размещено в Арктике. Роттбель приводит слова датского капитан-лейтенанта Андерса Пука Нильсена, который считает, что «основной мишенью» гиперзвуковых ракет являются страны Запада.

Нильсен отмечал, что радары на американской базе в Гренландии являются частью ракетного щита, поэтому могут стать первой целью «Кинжалов» в случае вооруженного конфликта. Военный призвал Вашингтон найти возможность защитить себя от этого российского оружия.