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В Дании заявили о «беззащитности» Гренландии перед ракетами «Кинжал»

Авиабаза США Туле, расположенная на севере Гренландии, и в целом весь остров «абсолютно беззащитны» перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», размещенными в Арктике. Об этом заявляет корреспондент датской газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

«Мы не знаем точно дальность полета новой российской ракеты «Кинжал», но с ее скоростью, точностью и дальностью действия не менее 1000 км она меняет баланс сил в Арктике», — пишет журналист.

По его словам, сейчас Североатлантическому альянсу нечего противопоставить новому оружию России, которое будет размещено в Арктике. Роттбель приводит слова датского капитан-лейтенанта Андерса Пука Нильсена, который считает, что «основной мишенью» гиперзвуковых ракет являются страны Запада.

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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Нильсен отмечал, что радары на американской базе в Гренландии являются частью ракетного щита, поэтому могут стать первой целью «Кинжалов» в случае вооруженного конфликта. Военный призвал Вашингтон найти возможность защитить себя от этого российского оружия.

О том, что военнослужащие Северного флота испытывают новейшее гиперзвуковое оружие сообщал министр обороны Сергей Шойгу в феврале. В июне командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что до конца года военные моряки получат фрегат «Адмирал флота Касатонов», который планируется в будущем оснащать гиперзвуковым оружием.

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Технологии и медиа
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В июле в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рассказали, что российский военный флот получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен поражать стационарные и надводные цели. Одним из вариантов его носителя является истребитель-перехватчик МиГ-31. В ноябре 2019 года в Арктике были проведены успешные испытания «Кинжала» на этой платформе.

Теги: Дания, Гренландия, Россия, ракеты
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