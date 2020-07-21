Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 12:52
Посол в Лондоне назвал доклад британских парламентариев шумом из ничего Политика, 21:35 Игрока «Спартака» отстранили за футболку с оскорбительной надписью Спорт, 21:28 Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю Политика, 21:27 В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Общество, 21:16 Зеленский опубликовал видео в Facebook по требованию террориста из Луцка Общество, 21:10 Зачем нужен закон о профессиональной тайне ФСБ Политика, 21:08 Террорист в Луцке отпустил трех заложников после разговора с Зеленским Общество, 21:02 В США потребовали от России прекратить разработку «летающих Чернобылей» Политика, 20:53 Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ Спорт, 20:51 В ОНК сообщили о получении Сафроновым в СИЗО более сотни писем поддержки Общество, 20:42 СБУ признала захват заложников в Луцке терактом Общество, 20:38 «Магнит» запустит новый формат магазинов. Как это повлияет на акции Инвестиции, 20:31 Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев Общество, 20:27 Глава МИД Ирана Зариф передал Путину послание от Роухани Политика, 20:15
Политика ,  
0 

В США потребовали от России прекратить разработку «летающих Чернобылей»

Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вашингтон призывает Москву прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Об этом на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам заявил специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Заседание было посвящено рассмотрению кандидатуры Биллингсли на должность замглавы Госдепа по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, на этот пост его в мае выдвинул глава государства Дональд Трамп.

Ему задали вопрос, будет ли администрация Трампа включать новые стратегические вооружения, которые создает Россия, в договор по контролю над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, на что Биллингсли сказал, что некоторые из этих вооружений будут включены по той простой причине, что в случае, например, с гиперзвуковым оружием с ядерными боеголовками, когда оно размещено на межконтинентальных баллистических ракетах, оно автоматически включается.

«Но в случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать, потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», — заявил он.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: крылатые ракеты, ядерное оружие
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter