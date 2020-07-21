В США потребовали от России прекратить разработку «летающих Чернобылей»

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Вашингтон призывает Москву прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Об этом на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам заявил специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Заседание было посвящено рассмотрению кандидатуры Биллингсли на должность замглавы Госдепа по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, на этот пост его в мае выдвинул глава государства Дональд Трамп.

Ему задали вопрос, будет ли администрация Трампа включать новые стратегические вооружения, которые создает Россия, в договор по контролю над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, на что Биллингсли сказал, что некоторые из этих вооружений будут включены по той простой причине, что в случае, например, с гиперзвуковым оружием с ядерными боеголовками, когда оно размещено на межконтинентальных баллистических ракетах, оно автоматически включается.

«Но в случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать, потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», — заявил он.

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