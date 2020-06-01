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Северный флот получит новое оружие до конца 2020 года

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — сообщил он.

Среди них шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров. «В ближайшее время боевой состав пополнят ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», — пояснил вице-адмирал.

Атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
Общество
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения &laquo;Князь Владимир&raquo;

По словам Моисеева, сейчас Северный флот испытывает гиперзвуковое оружие. Продолжается эксплуатация и других новых видов вооружений, которые поступили в последние годы — судно тылового обеспечения «Эльбрус», противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», океанографическое исследовательское судно «Янтарь» и другие.

Вице-адмирал отметил, что сейчас доля нового вооружения на Северном флоте превышает 60%.

Ранее в мае Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала ВМФ стратегическую атомную подводную лодку «Князь Владимир». Корабль успешно прошел все испытания.

До этого осенью 2019 года «Князь Владимир» провел первые успешные запуски баллистической ракеты «Булава» из подводного положения. Учебный удар был нанесен из Белого моря по полигону на Камчатке.

Теги: флот, оружие, Арктика
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