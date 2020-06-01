Северный флот получит новое оружие до конца 2020 года

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Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники. Об этом рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — сообщил он.

Среди них шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров. «В ближайшее время боевой состав пополнят ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», — пояснил вице-адмирал.

По словам Моисеева, сейчас Северный флот испытывает гиперзвуковое оружие. Продолжается эксплуатация и других новых видов вооружений, которые поступили в последние годы — судно тылового обеспечения «Эльбрус», противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», океанографическое исследовательское судно «Янтарь» и другие.