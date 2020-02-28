Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Военнослужащие Северного флота продолжают испытывать новейшее гиперзвуковое оружие, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.
«Продолжаются испытания нового оружия, — сказал министр. По его словам, «все это позволит качественно увеличить боевой потенциал» Северного и других флотов ВМС России.
Участники коллегии на заседании также обсудили выполнение плана деятельности Северного флота на 2019–2025 годы.
Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал», стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.