Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Военнослужащие Северного флота продолжают испытывать новейшее гиперзвуковое оружие, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

«Продолжаются испытания нового оружия, — сказал министр. По его словам, «все это позволит качественно увеличить боевой потенциал» Северного и других флотов ВМС России.

Участники коллегии на заседании также обсудили выполнение плана деятельности Северного флота на 2019–2025 годы.

Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал», стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.