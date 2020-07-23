В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием

Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

«Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов», — сказал Рахманов. Он добавил, что на фрегатах может быть в полтора раза увеличено количество ракетных шахт — с 16 до 24.

Фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» были заложены на верфи в Санкт-Петербурге 20 июля. За процессом по видеосвязи наблюдал президент России Владимир Путин.

Новые фрегаты представляют собой боевые корабли с широким функционалом — они способны уничтожать надводные корабли, конвоировать суда, выполнять десантные задачи, вести противолодочную и противовоздушную оборону.