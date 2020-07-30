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Москва потребовала от Минска пустить дипломатов к задержанным россиянам

Фото: скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"
Фото: скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

В МИД России потребовали от Белоруссии допустить к задержанным в стране россиянам консульских сотрудников. Попытка представить задержание более 30 российских граждан, которых белорусская сторона считает наемниками ЧВК Вагнера, вмешательством в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что россияне направлялись транзитом через Минск в Стамбул (у них были все необходимые документы, включая авиабилеты). Перемещение по территории Белоруссии обеспечивала местная компания. Однако российские граждане так и не попали на свой рейс Минск — Стамбул. Им пришлось задержаться в стране, дожидаясь новых билетов.

«В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», — говорится в сообщении российского МИДа.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Ночью 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. По версии КГБ республики, они оказались наемниками частной военной компании Вагнера.

В Минске полагают, что граждане России прибыли, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами, которые должны пройти 9 августа, сообщало агентство БелТА. В СК Белоруссии заподозрили задержанных в подготовке массовых беспорядков. Всего, по данным агентства, в Белоруссию были переброшены более 200 «боевиков». У Кремля нет данных о деятельности ЧВК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги: МИД России, Белоруссия, задержание, россияне
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