Москва потребовала от Минска пустить дипломатов к задержанным россиянам

Фото: скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

В МИД России потребовали от Белоруссии допустить к задержанным в стране россиянам консульских сотрудников. Попытка представить задержание более 30 российских граждан, которых белорусская сторона считает наемниками ЧВК Вагнера, вмешательством в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что россияне направлялись транзитом через Минск в Стамбул (у них были все необходимые документы, включая авиабилеты). Перемещение по территории Белоруссии обеспечивала местная компания. Однако российские граждане так и не попали на свой рейс Минск — Стамбул. Им пришлось задержаться в стране, дожидаясь новых билетов.

«В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», — говорится в сообщении российского МИДа.