В Кремле заявили об отсутствии данных о ЧВК

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / Reuters)

Кремль не обладает данными о деятельности частных военных компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю данными о каких-либо военных компаниях», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в России «де юре» нет такого понятия, как ЧВК. «Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», — сказал Песков.

Накануне в Белоруссии прошло задержание 33 российских граждан, которые, по утверждению белорусских властей, являются боевиками частной военной кампании (ЧВК) Вагнера. По данным Совета безопасности Белоруссии, на территории страны находятся еще около 200 «боевиков», которые обучены подрывной и снайперской деятельности.