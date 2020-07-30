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В Кремле заявили об отсутствии данных о ЧВК

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / Reuters)

Кремль не обладает данными о деятельности частных военных компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю данными о каких-либо военных компаниях», — сказал Песков. 

Представитель Кремля отметил, что в России «де юре» нет такого понятия, как ЧВК. «Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», — сказал Песков.

Накануне в Белоруссии прошло задержание 33 российских граждан, которые, по утверждению белорусских властей, являются боевиками частной военной кампании (ЧВК) Вагнера. По данным Совета безопасности Белоруссии, на территории страны находятся еще около 200 «боевиков», которые обучены подрывной и снайперской деятельности.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

После задержания президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совета безопасности республики и поручил потребовать разъяснений у российских властей. 

Утром 30 июля в Совбезе сообщили, что в отношении задержанных россиян возбудили дело о подготовке теракта, они начали давать показания.

Послов Украины и России вызовут в МИД Белоруссии из-за «боевиков ЧВК»
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Послов России и Украины в Белоруссии вызвали в МИД для обсуждения ситуации. По итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что  решили усилить пограничный режим на совместной границе. Мера принята «в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», уточнили в МИД.

Теги: Белоруссия, ЧВК, Минск
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