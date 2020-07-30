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Белоруссия усилила оперативное прикрытие российской границы

Фото: AP
Фото: AP

Госпогранкомитет Белоруссии усилил оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке, сообщило ведомство в Telegram.

«В рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», — говорится в сообщении.

На границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком пребывания в погранзоне. Также усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Белоруссию через пропускные пункты. Увеличено количество пограничных нарядов в пунктах пропуска и на «зеленой» границе на украинском направлении.

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Пресс-служба комитета подчеркнула, что ведомство организовало взаимодействие с украинскими пограничниками на всех уровнях: от командиров подразделений до руководителей госорганов.

В ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали группу «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера», которые впоследствии оказались россиянами. Всего были задержаны 33 человека, 32 из них находились в санатории под Минском.

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Позднее издание БелТА опубликовало перечень с именами задержанных и их личными данными. Некоторые из них совпали с данными людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как «российские наемники».

Президент республики Александр Лукашенко обвинил российское правительство в «грязных намерениях». В ответ в Госдуме и Совете Федерации заявили, что у Москвы нет намерений дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер"
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