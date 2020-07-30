Белоруссия усилила оперативное прикрытие российской границы

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Госпогранкомитет Белоруссии усилил оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке, сообщило ведомство в Telegram.

«В рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», — говорится в сообщении.

На границе вводятся дополнительные меры контроля за порядком пребывания в погранзоне. Также усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Белоруссию через пропускные пункты. Увеличено количество пограничных нарядов в пунктах пропуска и на «зеленой» границе на украинском направлении.

Пресс-служба комитета подчеркнула, что ведомство организовало взаимодействие с украинскими пограничниками на всех уровнях: от командиров подразделений до руководителей госорганов.