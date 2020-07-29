СМИ сообщили о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали неподалеку от Минска группу «боевиков иностранной частной военной компании» (ЧВК), сообщает официальное белорусское информагентство БЕЛТА.
По данным агентства, были задержаны 32 человека, это произошло в ночь на 29 июля.
«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — сообщил порталу Tut.by представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. Аналогичный ответ был дан и в МВД страны.
РБК обратился за комментарием в МИД Белоруссии, а также к пресс-секретарю президента страны Наталье Эйсмонт.