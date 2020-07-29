СМИ сообщили о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК

По данным агентства БЕЛТА, неподалеку от Минска задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к протестам в Белоруссии

Военнослужащие бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали неподалеку от Минска группу «боевиков иностранной частной военной компании» (ЧВК), сообщает официальное белорусское информагентство БЕЛТА.

По данным агентства, были задержаны 32 человека, это произошло в ночь на 29 июля.

«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — сообщил порталу Tut.by представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. Аналогичный ответ был дан и в МВД страны.

РБК обратился за комментарием в МИД Белоруссии, а также к пресс-секретарю президента страны Наталье Эйсмонт.