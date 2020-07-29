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СМИ сообщили о задержании в Белоруссии 32 боевиков иностранной ЧВК

По данным агентства БЕЛТА, неподалеку от Минска задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Ранее Александр Лукашенко говорил об угрозе привлечения бойцов иностранных ЧВК к протестам в Белоруссии
Военнослужащие бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии
Военнослужащие бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали неподалеку от Минска группу «боевиков иностранной частной военной компании» (ЧВК), сообщает официальное белорусское информагентство БЕЛТА.

По данным агентства, были задержаны 32 человека, это произошло в ночь на 29 июля.

«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — сообщил порталу Tut.by представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. Аналогичный ответ был дан и в МВД страны.

РБК обратился за комментарием в МИД Белоруссии, а также к пресс-секретарю президента страны Наталье Эйсмонт.

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Политика
Александр Лукашенко <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 196px; top: 23px; width: 245.688px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -85px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 299px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

О задержании иностранных боевиков объявлено в преддверии назначенных на 9 августа выборов президента Белоруссии. Ранее действующий глава государства Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявлял, что его противники могут сформировать «команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади».

24 июля, выступая перед военнослужащими 5-й отдельной бригады спецназа, Лукашенко заявил об угрозе привлечения к протестам в стране бойцов иностранных ЧВК.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — сказал тогда президент.

Лукашенко также утверждал, что за попытками «привести страну к некоему майдану» стоят некие «кукловоды», а председатель Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель говорил, что эти «кукловоды» находятся в «Газпроме». «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», — сказал Тертель.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия
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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
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