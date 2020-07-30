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Дело губернатора Фургала ,  
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Диаспора попросила Дегтярева объяснить слова о «провокаторах» из Грузии

Глава Фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений, первый вице-президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе направил временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву письмо с просьбой пояснить, что он имел в виду под «провокаторами из Грузии», говоря о митингах в регионе. Копия письма есть у РБК.

«Мы, как представители одной из старейших диаспор России, обеспокоены вашим заявлением. Просим вас уточнить, о каких провокаторах из Грузии идет речь», — говорится в письме.

В нем отмечается, что грузинская диаспора «осуждает разжигание любых политических и межнациональных конфликтов», а также желает мира и процветания краю и всей России.

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Михаил Дегтярев

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову заявил, что у акций в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и отправленного в отставку, сначала не было организаторов, однако позднее «слетелись в край все известные проходимцы», которые организовывают провокации, в том числе иностранцы. «Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев.

Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края 20 июля, после того как отправил предыдущего главу региона, Сергея Фургала, в отставку в связи с утратой доверия.

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После ареста бывшего губернатора в начале июля жители Хабаровска и ряда других крупных городов стали выходить на улицы в его поддержку. В частности, люди потребовали проведения открытого суда над Фургалом.

29 июля Дегтярев сообщил, что в воскресенье, 26 июля, пообщался с митингующими. По его словам, «даже самые агрессивно настроенные» люди после разговора с ним «успокаивались». «Это вселяет осторожный оптимизм», — отметил он.

Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев, провокаторы, Грузия
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