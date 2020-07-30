Диаспора попросила Дегтярева объяснить слова о «провокаторах» из Грузии

Глава Фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений, первый вице-президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе направил временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву письмо с просьбой пояснить, что он имел в виду под «провокаторами из Грузии», говоря о митингах в регионе. Копия письма есть у РБК.

«Мы, как представители одной из старейших диаспор России, обеспокоены вашим заявлением. Просим вас уточнить, о каких провокаторах из Грузии идет речь», — говорится в письме.

В нем отмечается, что грузинская диаспора «осуждает разжигание любых политических и межнациональных конфликтов», а также желает мира и процветания краю и всей России.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову заявил, что у акций в поддержку бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и отправленного в отставку, сначала не было организаторов, однако позднее «слетелись в край все известные проходимцы», которые организовывают провокации, в том числе иностранцы. «Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев.