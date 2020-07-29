Дегтярев заявил об «осторожном оптимизме» после общения с хабаровчанами

Ситуация в Хабаровске, где проходят митинги в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, вселяет «осторожный оптимизм». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев рассказал, что в минувшее воскресенье он немного пообщался с митингующими. «Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм», — отметил он.

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