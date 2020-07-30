Дегтярев за секунду принял предложение Путина возглавить Хабаровский край

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев за секунду принял предложение президента России Владимира Путина возглавить регион. Об этом он сообщил в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.

«За секунду решился, когда президент предложил. Решился и все», — сказал Дегтярев.

Он также признался в том, что выступает за открытое общение с жителями региона через социальную сеть Instagram. По словам Дегтярева, до общения с хабаровчанами он подписал стопку бумаг высотой в метр.

«Когда зашел в этот кабинет, я фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был. Один метр высотой — постановлений, писем, согласований», — пояснил Дегтярев.

Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края 20 июля. В тот же день Путин отправил губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. 9 июля его задержали по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группировки и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. В тот же день Фургала доставили в Москву, где Басманный суд арестовал его на два месяца. Свою вину бывший глава региона не признал.

В связи с арестом Фургала жители Хабаровска неоднократно выходили на акции протеста. Наиболее масштабная акция прошла 18 июля. По данным властей, в ней приняли участие около 10 тыс. человек, СМИ и активисты утверждали, что на улицы города вышли около 50 тыс. человек.