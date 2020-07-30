Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

Михаил Дегтярев (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

У первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.

Дегтярев отметил, что понимает «праведный гнев народа Хабаровского края».

«И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <...> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев

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