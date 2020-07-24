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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил о жалобе сожительницы погибшего в ДТП с Ефремовым

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Сожительница Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей. Об этом РБК сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Все деньги хотят, деньги нужны всем», — заявил он.

В разговоре с «РИА Новости» адвокат отметил, что непризнание женщины потерпевшей он считает законным и обоснованным.

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Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский выразил сожаление, что гражданскую жену Захарова не признают потерпевшей в деле.

«Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками. Как бы то ни было, к моим доверителям эта история не относится и ничего не меняет», — сообщил РБК Добровинский.

РБК обратился в пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

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Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова
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Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве <div></div>

Потерпевшими по делу в ДТП с участием Ефремова признаны четыре человека: супруга Захарова, два сына и брат погибшего. ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На следующий день он умер.

Согласно данным экспертизы, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, заведено дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

Суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Позднее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера. Предварительное слушание по делу назначено на 29 июля.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, адвокат, новости, жалоба
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