Адвокат сообщил о жалобе сожительницы погибшего в ДТП с Ефремовым

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Сожительница Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей. Об этом РБК сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Все деньги хотят, деньги нужны всем», — заявил он.

В разговоре с «РИА Новости» адвокат отметил, что непризнание женщины потерпевшей он считает законным и обоснованным.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский выразил сожаление, что гражданскую жену Захарова не признают потерпевшей в деле.