Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нехарактерная для отдыхающих одежда и поведение задержанных в Белоруссии российских «боевиков» не должна быть основанием для подозрений в их адрес, так как в Россию приезжает множество белорусов, которые ведут себя точно так же. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков. По словам пресс-секретаря, это не значит, что они «занимаются чем-то противоправным».

Ранее белорусское агентство БелТА указало, что 32 российских гражданина, задержанных 29 июля в санатории под Минском, привлекли к себе внимание тем, что не были похожи на типичных отдыхающих из России. Они не пили алкоголь, носили «милитари», держались обособленно и изучали окрестности санатория.

Материал дополняется