Песков назвал внутренним делом США вывод военных из Германии

Авиабаза США в Германии, Спангдалем (Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press)

Сокращение военного контингента США в Германии это внутреннее дело Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином», — сказа он.

При этом, по его словам, позиция Москвы состоит в том, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе.





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