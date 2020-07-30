Политика , 30 июл, 13:02
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Песков назвал внутренним делом США вывод военных из Германии
Авиабаза США в Германии, Спангдалем
Сокращение военного контингента США в Германии это внутреннее дело Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином», — сказа он.
При этом, по его словам, позиция Москвы состоит в том, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе.