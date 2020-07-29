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Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию

США сократят число своих военных в Германии, вернув часть на родину и перебросив других в Италию и Бельгию, заявил глава Пентагона Марк Эспер. При этом часть военных перебросят ближе к России на ротационной основе
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

США выведут из Германии 11,9 тыс. военных, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер. Ее трансляция велась на сайте военного ведомства.

Около 6,4 тыс. американских военных вернутся домой, а 5,6 тыс. перебросят в другие европейские страны — в Италию и Бельгию. В будущем Вашингтон может разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии, добавил Эспер.

«Текущий план Европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тыс. американских военных из Германии, снизив [численность военных в стране] примерно с 36 тыс. до 24 тыс.», — заявил глава Пентагона.

По его словам, вывод войск из Германии займет несколько недель. В то же время высокопоставленный чиновник сообщил Reuters, что операция может растянуться на годы, а в ближайшее время страну покинет лишь относительно небольшая часть военных США.

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Как пояснил Эспер, США перебросят часть военных ближе к границам России для ее «сдерживания». По его словам, часть подразделений останутся на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря», чтобы «усиливать сдерживание» России и обеспечивать безопасность союзников.

Помимо вывода военных, США также перенесут штаб Вооруженных сил в Европе, сообщил командующий силами США в регионе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в нем генерал Тод Уолтерс. Штаб Европейского командования армии США переместится из немецкого Штуттгарта в город Монс в Бельгии.

О планах США сократить число своих военных в Германии стало известно в середине июня. Причиной, по словам президента США Дональда Трампа, стало недостаточное финансирование немецкого оборонного сектора. «Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО. Они платят 1% [ВВП], а должны платить 2%... Мы защищаем Германию, а они не платят», — заявил он.

По информации Deutsche Welle, в Германии находятся около 29 тыс. военных США, и их число постоянно меняется. Трамп заявил о 52 тыс. военнослужащих, включив в их число гражданских специалистов Минобороны США.

Военные США имеют право находиться в Германии на основе соглашения, заключенного после Второй мировой войны. Договор разрешил иметь постоянное военное присутствие в стране еще семи членам НАТО и действует до сих пор.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Пентагон, Германия
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