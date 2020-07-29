Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию

США сократят число своих военных в Германии, вернув часть на родину и перебросив других в Италию и Бельгию, заявил глава Пентагона Марк Эспер. При этом часть военных перебросят ближе к России на ротационной основе

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США выведут из Германии 11,9 тыс. военных, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер. Ее трансляция велась на сайте военного ведомства.

Около 6,4 тыс. американских военных вернутся домой, а 5,6 тыс. перебросят в другие европейские страны — в Италию и Бельгию. В будущем Вашингтон может разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии, добавил Эспер.

«Текущий план Европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тыс. американских военных из Германии, снизив [численность военных в стране] примерно с 36 тыс. до 24 тыс.», — заявил глава Пентагона.

По его словам, вывод войск из Германии займет несколько недель. В то же время высокопоставленный чиновник сообщил Reuters, что операция может растянуться на годы, а в ближайшее время страну покинет лишь относительно небольшая часть военных США.