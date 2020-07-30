Сенатор фразой «шампанское льется в Кремле» описал вывод войск США из ФРГ

Сенатор-демократ Боб Менендес считает, что в Кремле празднуют решение американских властей вывести часть военных из Германии. Накануне глава Пентагона объявил, что военный контингент в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 тыс.

Боб Менендес (Фото: Aaron Schwartz / Global Look)

Решение американских властей сократить численность своего военного контингента в Германии должно обрадовать Москву, считает член комитета по международным делам сената США, демократ Боб Менендес.

«Шампанское, должно быть, льется рекой сегодня вечером в Кремле. Решение администрации [президента США Дональда] Трампа вывести войска из Германии является не только оскорблением для одного из наших ближайших союзников, но в конечном итоге ослабит усилия США по борьбе с агрессией Кремля в Европе», — отметил Менендес в своем заявлении.

Сенатор отметил, что госпиталь в Ландштуле (город в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии) — «базовая платформа» для медицинского обслуживания американских солдат, и эту платформу будет трудно воссоздать в другом месте. По словам Менендеса, сенат должен оказать влияние и заблокировать такое решение.

Накануне США глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тыс. военных. Более шести тыс. из них отправят домой, а 5,6 тыс. человек перебросят в другие страны. Таким образом, численность американских военнослужащих в Германии сократится с 36 тыс. до 24 тыс. По словам Эспера, США перебросят военных ближе к границам России для ее «сдерживания».