Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Сенаторы США предложили отказывать шпионам в визах Политика, 05:02 На заводе по производству СПГ в Техасе произошел взрыв Общество, 05:02 Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов Финансы, 05:00 Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз Общество, 04:31 Российский посол заявил об отсутствии планов по созданию базы в Ливии Политика, 04:09 Сенатор фразой «шампанское льется в Кремле» описал вывод войск США из ФРГ Политика, 03:49 «Вашингтон» победил «Каролину» в выставочном матче НХЛ Спорт, 03:08 Дегтярев за секунду принял предложение Путина возглавить Хабаровский край Политика, 02:38 Синоптики предупредили о сильных дождях в Европейской части России Общество, 02:33 «Ювентус» проиграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии Спорт, 01:36 МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты Политика, 01:01 Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске Политика, 00:27 Роспотребнадзор посоветовал работодателям мерить температуру в сезон ОРВИ Общество, 00:26 ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex Финансы, 00:00
Политика ,  
0 

Сенатор фразой «шампанское льется в Кремле» описал вывод войск США из ФРГ

Сенатор-демократ Боб Менендес считает, что в Кремле празднуют решение американских властей вывести часть военных из Германии. Накануне глава Пентагона объявил, что военный контингент в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 тыс.
Боб Менендес
Боб Менендес (Фото: Aaron Schwartz / Global Look)

Решение американских властей сократить численность своего военного контингента в Германии должно обрадовать Москву, считает член комитета по международным делам сената США, демократ Боб Менендес.

«Шампанское, должно быть, льется рекой сегодня вечером в Кремле. Решение администрации [президента США Дональда] Трампа вывести войска из Германии является не только оскорблением для одного из наших ближайших союзников, но в конечном итоге ослабит усилия США по борьбе с агрессией Кремля в Европе», — отметил Менендес в своем заявлении.

Сенатор отметил, что госпиталь в Ландштуле (город в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии) — «базовая платформа» для медицинского обслуживания американских солдат, и эту платформу будет трудно воссоздать в другом месте. По словам Менендеса, сенат должен оказать влияние и заблокировать такое решение.

Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию
Политика
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Накануне США глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тыс. военных. Более шести тыс. из них отправят домой, а 5,6 тыс. человек перебросят в другие страны. Таким образом, численность американских военнослужащих в Германии сократится с 36 тыс. до 24 тыс. По словам Эспера, США перебросят военных ближе к границам России для ее «сдерживания».

Трамп в Twitter написал, что Берлин пренебрегает взносом 2% от ВПП страны в НАТО, и поэтому Вашингтон решил вывести часть войск из страны. Помимо этого он отметил, что «Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию» и задался вопросом о том, для чего США защищать Германию от России.

О том, что Трамп решил сократить военный контингент в Германии сообщалось еще в июне. Источники Reuters и The Wall Street Journal тогда указывали, что Вашингтон выведет 9,5 тыс. военных. Президент говорил, что сократит численность американских солдат в США вдвое, до 25 тыс. человек. Свое решение он тогда так же объяснял тем, что Германия не выполняет своих обязательств по платежам НАТО и задолжала альянсу «миллиарды долларов».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Германия, Дональд Трамп, американские военные
Материалы по теме
Трамп одобрил вывод из Германии 9,5 тыс. военнослужащих США
Общество
Пентагон объяснил вывод военных США из Германии целью «сдержать» Россию
Политика
В США сообщили о продолжении вывода военных из Ирака
Политика
Читайте на РБК Pro
Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans
«Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников
Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок
Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter