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Трамп приказал сократить численность войск в Германии почти на 10 тыс.

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Эту информацию подтверждает The Wall Street Journal (WSJ), также ссылаясь на высокопоставленного чиновника США.

Сейчас на территории ФРГ размещено 34,5 тыс. американских военных. Трамп приказал Пентагону сократить его на 9,5 тыс., утверждают собеседники Reuters и WSJ.

Кроме того, глава государства распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.

Собеседник WSJ, знакомый с решением Трампа, рассказал, что сокращение военного контингента, дислоцированного в ФРГ, обсуждается в Белом доме с сентября прошлого года и никак не связано с решением немецкого канцлера Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

На прошлой неделе американский лидер сообщил, что решил перенести саммит на сентябрь и планирует пригласить на него Россию.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: США, Германия, войска
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