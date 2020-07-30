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Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?» — написал американский лидер.

Помимо этого, как отметил Трамп, Германия просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.

«Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!» — объяснил президент США.

В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Политика
Фото: Nicolas Arme / DPA / AP

В начале июня Reuters и The Wall Street Journal сообщили со ссылкой на источники о намерении Трампа сократить численность американского контингента с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. По словам источника WSJ, этот шаг обсуждался с сентября 2019 года.

В середине июня Трамп подтвердил информацию о планах сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек. Он объяснил свое решение тем, что Германия нарушила свои обязательства по платежам, которые на нее накладывает членство в НАТО.

По словам Трампа, Берлин задолжал «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», — утверждал тогда президент США.

Впоследствии на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп допустил перевод части военного контингента из Германии в Польшу. Однако Дуда обратился к американскому лидеру с просьбой не выводить войска из Европы, поскольку они защищают европейские страны от «сильных имперских тенденций» со стороны России.

Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя эту информацию, сообщил, что при необходимости Россия готова будет принять меры для обеспечения своей безопасности.

Теги: Дональд Трамп, Германия, войска
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