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Выборы в Белоруссии ,  
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ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Она пройдет на следующий день после того, как в стране задержали «боевиков», которые, по версии Минска, хотели дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами. Повестка встречи пока неизвестна
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY. Повестку встречи в ЦИК не назвали.

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подтвердила РБК, что ЦИК собирает всех кандидатов утром 30 июля. Для чего — в комиссии не сказали, отметила она.

По словам Канопацкой, ЦИК не может перенести дату выборов. Это возможно в одном случае — если президент объявит по стране чрезвычайное положение, указала она.

«Мне позвонили буквально пару минут назад, сказали, что встреча в четверг, в 8:55 утра. По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме — тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», — сообщил порталу кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень. Приглашение на встречу получил и Андрей Дмитриев.

В штабе Светланы Тихановской, также участвующей в выборах главы государства, порталу сообщили, что им пока не звонили.

Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях» после поимки «боевиков»
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Александр Лукашенко

О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента. Это более 30 россиян, которые оказались наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщили в КГБ.

По данным государственного агентства БелТА, бойцы прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля и поселились в одной из городских гостиниц. В ней они провели пару дней, после чего перебрались в санаторий, расположенный неподалеку от Минска. Там они привлекли к себе внимание тем, что в отличие от обычных отдыхающих носили одежду в стиле милитари, не посещали развлекательные мероприятия и держались обособленно. Также мужчины «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», сообщало агентство. Всего, по его данным, в Белоруссию были переброшены более 200 «наемников».

Задержание «боевиков» в Белоруссии произошло за 11 дней до президентских выборов в стране. Действующий глава государства Александр Лукашенко в июне заявлял, что его противники могут сформировать «группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади». 24 июля он сообщил, что к этим протестам могут привлечь бойцов иностранных ЧВК.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил Лукашенко.

Авторы: Виктория Полякова, Александр Атасунцев
Теги: ЦИК Белоруссии
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