ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Она пройдет на следующий день после того, как в стране задержали «боевиков», которые, по версии Минска, хотели дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами. Повестка встречи пока неизвестна

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY. Повестку встречи в ЦИК не назвали.

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая подтвердила РБК, что ЦИК собирает всех кандидатов утром 30 июля. Для чего — в комиссии не сказали, отметила она.

По словам Канопацкой, ЦИК не может перенести дату выборов. Это возможно в одном случае — если президент объявит по стране чрезвычайное положение, указала она.

«Мне позвонили буквально пару минут назад, сказали, что встреча в четверг, в 8:55 утра. По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме — тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», — сообщил порталу кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень. Приглашение на встречу получил и Андрей Дмитриев.

В штабе Светланы Тихановской, также участвующей в выборах главы государства, порталу сообщили, что им пока не звонили.