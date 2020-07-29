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В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

После объявления о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией цены на курортах Турции уже выросли примерно на 10%. Об этом сообщила на онлайн пресс-конференции ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж, представитель АТОР заявила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, в связи с чем рост цен может продолжиться.

«На данный момент в бюджетном сегменте они сопоставимы с прошлым годом либо чуть выше, в среднем и дорогом сегменте они выше, чем в прошлом году. У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса, при том объеме бронирования, которое увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться», — прокомментировала ситуацию Майя Ломидзе (цитата по ТАСС).

При этом она отметила, что новости о возобновлении авиасообщения России и Турции не привели к сокращению продаж туров по внутренним направлениям, подчеркнув, что цены на отдых в России в экономсегменте сейчас на 20% ниже, чем в аналогичном сегменте в Турции.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее в АТОР со ссылкой на источники заявили о готовности правительств Хорватии и Мальты принять туристов из России.

В связи с пандемией коронавируса международное авиасообщение России было ограничено 27 марта.

24 июля председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о частичном возобновлении международного сообщения с 1 августа. Рейсы возобновят с Турцией, Великобританией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будет восстановлено авиационное сообщение с Анкарой и Стамбулом, а начиная с 10 августа — с курортными городами Анталья, Бодрум, Даламан.

Теги: АТОР, Россия, Туризм, Турция, восстановление авиасообщения
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