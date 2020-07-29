В посольстве сообщили о переговорах по возобновлению полетов на Кубу

Фото: Desmond Boylan / Reuters

В кубинском посольстве сообщили о переговорах с Россией по возобновлению регулярных рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Гавану. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Кубы в Москве. Там заявили, что окончательное решение остается за Москвой.

«Компания «Аэрофлот» и российские и кубинские авиационные власти обсуждают возобновление регулярных рейсов в Гавану начиная с 15 сентября. Технически все готово. Все зависит от российской стороны», — сказали в дипмиссии.

Кроме того, в посольстве отметили, что Куба готова принять чартерные рейсы с российскими туристами на своих курортах, включая Варадеро, если будет такой запрос от туроператоров.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. После стабилизации ситуации власти России заявили о возобновлении с 1 августа авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией. Сообщалось, что переговоры ведутся еще с 30 странами.