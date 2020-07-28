«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» продала 6,5 тыс. билетов из Москвы в Лондон и Стамбул. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс.

В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.

«Конечно, пока рано анализировать спрос. Новость о возобновлении полетов сейчас одна из самых актуальных. На первые рейсы в Стамбул спрос действительно очень высокий. Далее загрузка пока только формируется», — пояснила Спивакова.