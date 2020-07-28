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«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул

Аэрофлот AFLT ₽83,86 -4,31% Купить
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Авиакомпания «Аэрофлот» продала 6,5 тыс. билетов из Москвы в Лондон и Стамбул. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс.

«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.

«Конечно, пока рано анализировать спрос. Новость о возобновлении полетов сейчас одна из самых актуальных. На первые рейсы в Стамбул спрос действительно очень высокий. Далее загрузка пока только формируется», — пояснила Спивакова.

Ранее сообщалось, что после возобновления авиасообщения с Турцией спрос на авиабилеты в эту страну вырос в пять раз.

С 1 августа Россия частично возобновляет международное авиасообщение. Полеты начнутся в Турцию, Великобританию и Танзанию. Переговоры ведутся еще с 30 странами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: «Аэрофлот», Москва, Лондон
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