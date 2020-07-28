Лукашенко назвал задачу для Белоруссии важнее выборов президента

По словам президента, важнейшей задачей является сохранение страны. Он призвал сотрудников правоохранительных органов «ни в коем случае» не допустить дестабилизации обстановки в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Vasily Fedosenko / Reuters)

Сохранение Белоруссии является более важной задачей, чем вопрос выборов президента, заявил президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший — сохранить страну», — заявил Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Также он отметил правильность выбранного курса «на создание надежной системы национальной безопасности» и подчеркнул, что страна «никому ничем не обязана».

19 июля Лукашенко сообщал, что в ходе текущей президентской кампании есть попытки раскачать ситуацию. Он также сравнил нынешнее положение вещей с президентскими выборами в 2010 году. «Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени», — заявлял президент.