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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко назвал задачу для Белоруссии важнее выборов президента

По словам президента, важнейшей задачей является сохранение страны. Он призвал сотрудников правоохранительных органов «ни в коем случае» не допустить дестабилизации обстановки в Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Vasily Fedosenko / Reuters)

Сохранение Белоруссии является более важной задачей, чем вопрос выборов президента, заявил президент Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший — сохранить страну», — заявил Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Также он отметил правильность выбранного курса «на создание надежной системы национальной безопасности» и подчеркнул, что страна «никому ничем не обязана».

19 июля Лукашенко сообщал, что в ходе текущей президентской кампании есть попытки раскачать ситуацию. Он также сравнил нынешнее положение вещей с президентскими выборами в 2010 году. «Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается… И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени», — заявлял президент.

Лукашенко увидел попытки раскачать ситуацию в Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

Выборы президента назначены на 9 августа. В середине июля регистрацию кандидатами в президенты прошли пять человек: действующий глава государства, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана и лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.

Также Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка и считавшемуся главным конкурентом Лукашенко Виктору Бабарико. В качестве причины Центризбирком назвал несоответствие в декларации о доходах Бабарико, а также то, что в его избирательной кампании принимала участие иностранная компания.

В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Не прошел регистрацию и оппозиционер Валерий Цепкало, так как, по данным комиссии, не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей в поддержку своего выдвижения; кроме того, в декларации о доходах его супруги были обнаружены недостоверные сведения.

Помимо этого в середине мая не была зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Тихановского, после чего на выборы пошла его жена.

После отказа ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов по всей Белоруссии прошли акции протеста. В некоторых городах, в том числе в Минске, они сопровождались столкновениями с милицией. После одной из акций протеста в середине июля правозащитники сообщали примерно о 200 задержанных. Также задержания были в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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