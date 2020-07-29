МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

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Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе также посоветовали Киеву «избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью», что Крым и Севастополь являются частью России.

Ранее МИД Украины передал ноту протеста в связи с состоявшимся на полуострове 26 июля парадом ВМФ, который в Киеве оценили как «очередное нарушение российской стороной норм международного права». Помимо этого, постпред страны при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации.