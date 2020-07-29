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МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Фото: mil / VK
Фото: mil / VK

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе также посоветовали Киеву «избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью», что Крым и Севастополь являются частью России.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее МИД Украины передал ноту протеста в связи с состоявшимся на полуострове 26 июля парадом ВМФ, который в Киеве оценили как «очередное нарушение российской стороной норм международного права». Помимо этого, постпред страны при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации.

В июне Киев направил Москве ноту протеста из-за прошедших 24 июня парадов в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в Крыму и Севастополе, а также в Донецке и Луганске. Тогда Москва также вернула ноту обратно сразу после получения.

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Морские парады, посвященные Дню Военно-морского флота, прошли в России 26 июля. Помимо Севастополя праздничные мероприятия состоялись в Санкт-Петербурге, Владивостоке и ряде других городов. Всего в военных парадах в разных городах России были задействованы 219 кораблей, 71 воздушное судно, 15 тыс. человек.

Теги: Крым, Украина, МИД Росиии, МИД Украины, военно-морской флот
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