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Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

Украина обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе. Об этом говорится в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы генсеку ООН, передает «Укринформ».

«Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — сообщается в письме.

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Севастополе
Политика
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинская сторона обвинила Россию в эскалации напряженности в отношениях между двумя странами, а также осудила демонстрацию военной силы и милитаризацию Крыма.

Накануне Киев направил аналогичную ноту протеста Москве. В заявлении украинского МИДа говорится, что проведение парада в Крыму без согласования с Украиной расценивается как «очередное нарушение российской стороной норм международного права».

Морские парады, посвященные Дню Военно-морского флота, прошли в России 26 июля. Помимо Севастополя, праздничные мероприятия состоялись в Санкт-Петербурге, Владивостоке и ряде других городов.

Теги: Украина, ООН, Сергей Кислица, Морской парад, Севастополь
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