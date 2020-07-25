Захарова ответила на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / РИА Новости)

Украина, пытающаяся создать сложности для России, сама стала проблемой для всего мира. Об этом РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

«У них [Киева] получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала Захарова.

Климкин объявил в социальной сети Facebook о наступлении «крымских дней». 25 июля — годовщина подписания «крымской декларации» Госдепа США о непризнании Вашингтоном «аннексии Крыма», указал экс-глава украинского МИДа.