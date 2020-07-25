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Захарова ответила на призыв Климкина сделать из Крыма проблему для России

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / РИА Новости)

Украина, пытающаяся создать сложности для России, сама стала проблемой для всего мира. Об этом РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

«У них [Киева] получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала Захарова.

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Климкин объявил в социальной сети Facebook о наступлении «крымских дней». 25 июля — годовщина подписания «крымской декларации» Госдепа США о непризнании Вашингтоном «аннексии Крыма», указал экс-глава украинского МИДа.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, должны превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне», — написал он в соцсети, пояснив, что это означает «стать лучше РФ и держаться настоящих друзей», которые разделяют «общие ценности и общее будущее» с Украиной.

В середине июля президент Украины Владимир Зеленский призвал объединиться и вернуть «временно оккупированные» регионы страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума на полуострове. Его результаты не признали на Украине, в США и странах Европейского союза.

Теги: новости, Крым, Павел Климкин, Мария Захарова
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