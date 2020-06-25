В МИДе пообещали вернуть Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму

Парад Победы в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Москва направит обратно ноту протеста Киева в связи с проведением парада Победы в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Видео опубликовано на YouTube.

«Что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения», — сказала Захарова. Она также посоветовала Украине «экономить на бумаге».

Представитель российского МИДа добавила, что Крым — неотъемлемая часть России, и российская сторона будет самостоятельно решать, как отмечать праздники и каких героев чествовать.

Кроме того, Захарова назвала беспредметными претензии Украины из-за парадов в Донецке и Луганске. Дипломат напомнила, что «Россия не контролирует эти украинские регионы».