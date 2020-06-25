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В МИДе пообещали вернуть Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму

Парад Победы в Севастополе
Парад Победы в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Москва направит обратно ноту протеста Киева в связи с проведением парада Победы в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Видео опубликовано на YouTube.

«Что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения», — сказала Захарова. Она также посоветовала Украине «экономить на бумаге».

Представитель российского МИДа добавила, что Крым — неотъемлемая часть России, и российская сторона будет самостоятельно решать, как отмечать праздники и каких героев чествовать.

Кроме того, Захарова назвала беспредметными претензии Украины из-за парадов в Донецке и Луганске. Дипломат напомнила, что «Россия не контролирует эти украинские регионы».

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Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов в Крыму и Севастополе, а также в Донецке и Луганске, которые состоялись 24 июня.

В заявлении МИД Украины говорится, что проведение парадов в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне «без согласования с украинской стороной» рассматривается «как откровенное пренебрежение» Россией действующим законодательством Украины и нормами международного права. Украинские дипломаты считают, что Москва «сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности» между странами.

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. В Киеве его итоги не признают и называют полуостров временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Теги: Мария Захарова, МИД России, нота, Украина
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