Украина направила ноту протеста России из-за парада в Севастополе
Украина направила ноту протеста России из-за парада Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе, состоявшегося 26 июля. Об этом говорится на сайте украинского МИДа.
В заявлении ведомства проведение парада в Крыму без согласования с Киевом оценивается как «очередное нарушение российской стороной норм международного права».
«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — указывается в заявлении.
Министерство отметило, что дальнейшая милитаризация Крыма представляет «существенную угрозу региональной безопасности».