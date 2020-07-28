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Политика ,  
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Украина направила ноту протеста России из-за парада в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина направила ноту протеста России из-за парада Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе, состоявшегося 26 июля. Об этом говорится на сайте украинского МИДа.

В заявлении ведомства проведение парада в Крыму без согласования с Киевом оценивается как «очередное нарушение российской стороной норм международного права».

По всей России прошли парады ко Дню ВМФ. Фоторепортаж
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«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — указывается в заявлении.

Министерство отметило, что дальнейшая милитаризация Крыма представляет «существенную угрозу региональной безопасности».

26 июля в России прошли праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады провели в Петербурге, Владивостоке, Севастополе и других городах.

В конце июня Украина направила России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Крыму и на Донбассе. Киев вновь указал на недопустимость несогласованных с ним парадов и обвинил Москву в «эскалации напряженности» в украинско-российских отношениях. В МИД России заявили, что ноту, как и предыдущие, вернут Киеву сразу после получения.

Теги: Украина, Крым, парад
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