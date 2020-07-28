Украина направила ноту протеста России из-за парада в Севастополе

26 июля в России прошли праздничные мероприятия ко Дню ВМФ. Морские парады провели в Петербурге, Владивостоке, Севастополе и других городах.

В конце июня Украина направила России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Крыму и на Донбассе. Киев вновь указал на недопустимость несогласованных с ним парадов и обвинил Москву в «эскалации напряженности» в украинско-российских отношениях. В МИД России заявили, что ноту, как и предыдущие, вернут Киеву сразу после получения.