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Общество ,  
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Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса

Турция полностью приостановит международное авиасообщение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Все международные рейсы были приостановлены на неопределенный срок. Если мы примем все эти меры предосторожности, если Бог даст, мы верим, что сможем преодолеть этот недуг», — сказал турецкий лидер.

По его словам, междугородние поездки теперь должны осуществляться с разрешения местных властей.

Ранее Эрдоган заявил о том, что западные страны оказались не готовы к коронавирусной инфекции COVID-19. По словам турецкого президента, вспышка заболевания показала несовершенство системы социальной защиты западных стран.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции был зафиксирован 11 марта. Заболевшим оказался гражданин страны, который заразился коронавирусом после посещения Европы. Первый смертельный случай в Турции зафиксировали 18 марта. Заболевание выявили у 89-летнего пациента, который вернулся в Турцию после посещения Китая.

По последним данным турецкого минздрава, число зараженных коронавирусом в Турции достигло 5698 человек. Умерли 92 человека, вылечились 42 пациента.

Теги: Турция, авиасообщение, Реджеп Тайип Эрдоган
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